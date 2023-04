Pasta | cittadini su tutte le furie | cosa sta accadendo nei supermercati

(Di martedì 25 aprile 2023) Laè il cibo italiano per eccellenza, che ci permette di essere apprezzati anche all’estero. Ora si sta verificando però un problema da non sottovalutare. Uno dei motivi che rende l’Italia apprezzata anche all’estero è certamente la cucina. Non a caso, quando abbiamo la possibilità di fare un viaggio al di fuori dei nostri L'articolo proviene da Inews24.it.

Una lunga tavolata allestita sul lungomare Mazzini dove siederanno, turisti e rappresentanti delle istituzioni, per festeggiare la cattura di Matteo Messina ...festa del pane e della, ......avvento il massimo che possiamo aspettarci da questi strumenti è di sapere quando scolare la...e proprio network di sorveglianza messo a disposizione della polizia direttamente dai, ...... il gruppo regala, in occasione della giornata mondiale del libro, volumi nuovi ai. Per ... Libro al buio è attivo oggi alla biblioteca Vittorio Sereni di via43 a Melzo, dalle 10 alle 13 ...

Pasta, rincari del 25% in un anno: perché il prezzo sale mentre quello del grano scende Corriere della Sera

La pasta è il cibo italiano per eccellenza, che ci permette di essere apprezzati anche all'estero. Ora si sta verificando però un problema da non sottovalutare.RIETI - Il prezzo del grano scende, quello della pasta sale. E con esso non trovano argine al rincaro dei prezzi prodotti similari o che comunque completano la tavola, come riso, pasta e olio ...