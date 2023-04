Partito unico? Calenda incapace | meglio Moratti Senza Silvio niente FI

(Di martedì 25 aprile 2023) Dalla fine del Terzo polo, naufragato tra i dissidi di "due personalità che non potevano andare d'accordo", al nuovoche vuole lanciare Letizia, fino al futuro di Forza Italia. L'indimenticato ex sindaco di Milano Gabriele Albertini vede una certa effervescenza al centro e in un'intervista a.... Segui su affaritaliani.it

...le sue perplessità e chiederle quelle risposte è ora il consigliere regionale delAntonio ... ma se comeritorno c'è quello di Catania la 'sparizione' di mete come Parigi, Manchester, ...... proprio perché a distanza di 78 anni l'amore per la democrazia e per la libertà è ancora l'... da parte di un gruppo di partigiani " in prevalenza gappisti " appartenenti alComunista ...Anche Enrico Letta avrebbe qualcosa da ridire su questo punto… Quindi l'idea di unera giusta ma era sbagliato il suo leader Calenda non è in grado di guidare quell'area. Se, ...

Calenda: “Il partito unico è fallito per colpa di Renzi, non posso obbligarlo a fare una cosa che non… Il Fatto Quotidiano

Pronostici Basket NBA 25-26 aprile 2023, continuano i primi turni di playoffs, vediamo le gare 5 in programma tra martedì e mercoledì.Il viaggio dei vertici di Radicali Italiani a Kyiv, tra incontri istituzionali e la visita alle città martiri di Irpin e Borodyanka ...