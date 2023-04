Partito unico? Calenda incapace | meglio Moratti A dx il leader è Berlusconi | senza di lui FI non ha futuro

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 25 aprile 2023) Dalla fine del Terzo polo, naufragato tra i dissidi di "due personalità che non potevano andare d'accordo", al nuovoche vuole lanciare Letizia, fino aldi Forza Italia. L'indimenticato ex sindaco di Milano Gabriele Albertini vede una certa effervescenza al centro e in un'intervista a.... Segui su affaritaliani.it