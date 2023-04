Paola Garelli | la lettera a sua figlia prima di essere fucilata come partigiana

Leggi su cultweb

(Di martedì 25 aprile 2023)nota con lo pseudonimo Mirka, scrisse unaa suaMimma,diall’età di 28 anni dai fascisti, nel 1944. Di seguito, il testo completo della. “Mimma cara, la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura adorata, sii buona, studia ed ubbidisci sempre gli zii che t’allevano, amalifossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola: studia, io ti proteggerò dal cielo. Abbraccio con il pensiero te e tutti, ricordandoti. La tua infelice ...