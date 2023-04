In: Musso,, Bernasconi, Mendicino, Boga. Allenatore: Gasperini 7. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio 4.5; Mancini 6 (19' st El Shaarawy 5.5), Ibanez 5, Llorente 5.5; Celik 6, Bove 6 (...C'è un ex invece inperché Andrea Anastasi, tecnico di Perugia, è stato da giocatore nelle ... Arbitri: Alessandro- Serena Salvati ← Borgo Band ad Amelia ha registrato il tutto ...Lukaku: errori, lacrime e pugno I 'diavoli' con lo 0 - 0 contro la Croazia sono stati ... Finendo la gara in lacrime e tirando un pugno ad una. Il ct Martinez ha poi annunciato le ...

Panchina a De Rossi, prima avventura in Serie A Calciomercatonews.com

Ermete Fiaccadori, presidente dell’Anpi, spegne le polemiche sulle fratture con le altre associazioni: "Rotazione sul palco da oltre 20 anni" ...Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: la Dea lancia Zapata al posto di Hojlund. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta–Roma, match valido per la 31ª giornata di campionato e in pr ...