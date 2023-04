Pallanuoto | Serie A1 | tabellone e programma di play-off e play-out

(Di martedì 25 aprile 2023) Pro Recco e An Brescia, sarà ancora una corsa a due per lo scudetto. I numeri e la regular season sembrano dire di sì. Ma i-off restano una lotteria e dal prossimo 3 maggio inizieranno le sfide che porteranno alla finale e alla conquista del tricolore. Sono stati definiti infatti gli...

...anni abbiamo fatto due finali di Coppa Italia e siamo arrivati a giocarci la promozione inA1. Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Como: si è giocato l'11° turno del campionato diC maschile.Como: il team lariano si rialza e affonda in rimonta il Milano2 LaComo si è rialzata prontamente e lo ha fatto mettendo a segno una vittoria di prestigio in ...Sabato 22 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale ha avuto luogo la Ventiseiesima giornata, nonché l'ultima giornata del campionato diA1 dimaschile tra la Check - up Rari Nantes Salerno e Nuoto Catania, terminata 13 - 11. Una giornata che non è iniziata nel migliore dei modi, all'assenza di Gianmaria Siani si è ...

Pallanuoto, Serie A1 2023: definiti accoppiamenti, tabelloni e date di play-off e play-out OA Sport

I play-off per l’assegnazione del tricolore 2022-23 di pallanuoto femminile stanno per entrare nella fase più calda. Nelle prossime ore infatti si disputerà Gara 1 della semifinali scudetto e in campo ...Si chiude un week end di sconfitte per la pallanuoto modenese: verdetto prevedibile, l’unica nota stonata è la sconfitta del Penta Modena nell’anticipo del torneo di Promozione, con i ragazzi di Bubu ...