Palermo | la preside antimafia dava il burro scaduto ai bambini

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 aprile 2023) . Le intercettazioni incastrano la dirigente e i collaboratori Nuovi dettagli stanno emergendo dall’inchiesta sull’arresto delladell’istituto Falcone, nel quartiere Zen di, Daniela Lo Verde, arrestata lo scorso venerdì per peculato e corruzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, lae i suoi collaboratori non hanno avuto scrupoli a rifilare ilper il progetto scolastico. Il 31 agosto dello scorso anno, presso la scuola Falcone bisognava preparare il “Pon cucina” per il giorno successivo, “un’iniziativa che avrebbe coinvolto tantidello Zen. Ma mancavano molte cose, laDaniela Lo Verde aveva portato diversi alimenti a casa sua. C’era invece delnel ...