Pagelle Fiorentina-Roma 1-2 dts | voti e tabellino finale Coppa Italia Primavera 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) Ledi1-2 dts con iai protagonisti e ildelladella. Meglio i viola nei tempi regolamentari, non trovano però la rete i ragazzi di Aquilani che rimangono anche in dieci per il rosso a Comuzzo. La squadra di Baldi, a questo punto, ci prova nei supplementari e la sblocca con Misitano, c’è però il pari di Krastev. A tre minuti dai rigori, però, nuovo vantaggio con Keramitsis. Lavince dopo sei anni, lamanca il quinto titolo di fila. Di seguito ecco iai protagonisti di: Martinelli 6.5; Comuzzo 4.5, ...