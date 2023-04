(Di martedì 25 aprile 2023)– Prosegue senza sosta l’attivitàPolizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un cittadino romeno di 23 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, dopo un’attenta attività di pedinamento, hanno notato il giovane uscire da una palazzina, fermarsi nell’e prelevare, da uno scatolone, una pochette da cui ha estratto alcuni piccoli involucri. Subito dopo, è uscito dal palazzo e sulla strada ha incontrato due acquirenti con i quali ha effettuato lo scambio. Qui è stato fermato dagli agenti che hanno sequestrato 3 involucri di hashish dal peso di 14 grammi circa e 40 euro. Nella pochette nascosta nell’i poliziotti ...

... il 3 febbraio scorso è stato assassinato Fabrizio Vallo , 48enne con precedenti crivellato di colpi nell'della sua casa di...via del Sommergibile a, si è registrato l'efferato omicidio di Fabrizio Vallo, l'ex sorvegliato speciale di 48 anni, freddato da una scarica di proiettili al volto e alla schiena nell'......raggiunto da cinque colpi di pistola mentre si trovava sul portone di casa Ancora spari a. ... L'uomo, con precedenti per rapina, è stato ucciso nell'del palazzo dove abitava, in via del ...

Ostia, androne di un condominio trasformato in minimarket della droga Il Faro online

Immobilizzato nell'androne delle scale della propria abitazione e rapinato dell'autovettura. È la brutta avventura toccata ad Anzio a Patrizio Vitiello, ex docente di religione, ...