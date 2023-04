(Di martedì 25 aprile 2023) Il 30 novembre del 1993, a Washington, veniva presentato’s List, un film drammatico di matrice storica diretto da Steven Spielberg e con un cast d’eccezione tra cui Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes. La pellicola, considerata tra le migliori di tutta la storia del cinema moderno, consacrò Spielberg tra i migliori registi del mondo e guadagnò numerosi premi e riconoscimenti tra cui 12 nomination agli Oscar e 7 vittorie, comprese quelle come miglior film e migliore regia. Non furono solo gli incassi e i riconoscimenti a rendere iconico questo film, ieri come oggi, ma anche la sua trama dedicata alla Shoah e alla figura di, imprenditore tedesco e membro del partito nazista che scelse di ripudiare l’aberrante genocidio della popolazione ebrea salvando oltre 1000 persone dallo sterminio e dai campi di ...

Non furono solo gli incassi e i riconoscimenti a rendere iconico questo film, ieri come oggi, ma anche la sua trama dedicata alla Shoah e alla figura di, imprenditore tedesco e membro ...L'uomo dei ghiacci, Liam Neeson: Daa last action hero Lui vi troverà Rispettate in piene tutte le dinamiche del filone, con il movente della reciproca vendetta che spinge i due ...E' stato candidato all'Oscar come miglior attore nel 1994 per la sua interpretazione diin "'s List" e ha ricevuto tre candidature ai Golden Globe, una ai Premi Bafta e due ...

Oskar Schindler e il coraggio di essere eroi DiLei

Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio! Oggi con la nostra Newsletter celebriamo il centenario dall’istituzione ufficiale del Parco Nazionale D’Abruzzo, avvenuta nel 1923. Beba Marsano ci racconterà ...Da Hollywood alle porte di Caserta. Liam Neeson, attore britannico, uno dei più famosi interpreti di film d’azione, tra cui le saghe di “Taken” e “Star Wars”, ...