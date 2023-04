Orsini a Cartabianca | “In tv non posso parlare liberamente”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) – “In Donbass la situazione è ipertragica per gli ucraini che vanno incontro ad un massacro, con centinaia di morti al giorno. La Russia sta accerchiando Bakhmut, molto soldati ucraini rimarranno bloccati”. Sono le parole di Alessandro, docente di sociologia del terrorismo internazionale, a. Il presidente degli Stati Uniti “Biden ha già vinto la guerra. I membri della Nato non sono 30 ma 31 con l’ingresso della Finlandia. Presto diventeranno 32 con la Svezia”. “Stiamo investendo miliardi di dollari perché ci fa comodo che qualcuno combatta questa guerra al posto nostro. Non siamo dalla parte dall’Ucraina, usiamo gli ucraini come carne da macello. Non ho più parole per i massacri in Donbass, a Bakhmut. Io sono impegnato contro i processi di radicalizzati: in Italia quasi nessuno si rende conto di essere radicalizzato, ...