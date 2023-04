Oroscopo della settimana dal 1 maggio al 7 maggio

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 25 aprile 2023) Mese nuovo, stelle nuove! Cosa dobbiamo aspettarci in questa primadi2023? Quali sono le energie che influiscono sulle nostre giornate? Quali sono i segni più coccolati dalle stelle e quelli più sfidati? Scopriamolo con l’. Il cielo dell’prossima2023 sarà un mese di importanti novità in cielo, ma i cambiamenti più grandi e duraturi li vedremo nella seconda parte. Al momento il cielo rimane segnato dalle energie terrigne del Toro, mentre per i segni di aria e fuoco, ancora per qualche giorno Venere in Gemelli manderà fortuna nella vita quotidiana e nei rapporti personali, mentre Marte in Cancro regala tanta grinta in più ai segni d’aria. Scopriamo nel dettaglio segno per segno, cosa aspetta tutti ...