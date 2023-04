Orlando | «Lukaku | aspetto di vederlo con la Juventus Investimento diverso»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Tengono banco le analisi sulla prestazione di Romeluin Empoli-Inter, con il belga che ha ricordato finalmente lo stesso giocatore di due stagioni or sono. L’ex calciatore Massimoha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante belga. GIUDIZI IN SOSPESO – Massimosulle frequenze di TMW Radio ha analizzato così lo stato di forma di Romelu: «Ieri erano ritmi da fine stagione, bisogna vedere più avanti. I gol sono sempre gol, ma attendo la partita contro laper capire se sia guarito davvero. Dal vivo sembra ancora un po’ pesante. Se ritrova fiducia, allora guadagna posizioni per la semifinale di Champions League dove può essere un’arma in più. A quelle cifre, però, prenderei un giovane al suo posto. Farei un...