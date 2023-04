Onana-Vicario | destino intrecciato! Inter | idee chiare sul futuro – TS

(Di martedì 25 aprile 2023) Ildi Andrepotrebbe non essere all’l’anno prossimo. Il club nerazzurro ha già in mente con chi sostituirloINTRECCIATO – TuttoSport parla di due portieri che rappresentano uno il presente dell’, l’altro il possibile. Andreattualmente è il titolare nerazzurro, ma quest’estate potrebbe partire verso la Premier League. Il camerunense, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ora è valutato dal club nerazzurro circa 40 milioni. Una sua eventuale cessione – Chelsea e Manchester United tra i clubessati – rappresenterebbe una grande plusvalenza. Il sostituto individuato dal club nerazzurro è Guglielmodell’Empoli. Tutto dipenderà daldi ...

Strapotere alle spalle della difesa ed una serie di parate da top europeo. Andreè ora sui taccuini di tutti i top club d'Europa i quali sono pronti a fare pazzie. È stata ...pensando a......e Inter c'è stato un incontro tra le due dirigenze per parlare di. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere dei toscani è il primo indiziato per sostituirein ...Preziosi per reperire il sostituto su, con l'empolesein pole sul baby Carnesecchi. Inoltre, il gruzzoletto dell'ex portiere dell'Ajax servirà all'area tecnica interista per riforzare ...

Onana, pressing Chelsea in aumento: incontro fissato. Vicario l’erede, l’Inter ha già un piano fcinter1908

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...In vista del calciomercato è già pronta l'offerta per un calciatore, finito nel mirino della Roma che vuole rinforzare la rosa ...