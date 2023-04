Omicidio Genova | militante Casapound ucciso | arrestato portuale No vax

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 aprile 2023) Ci sarebbe l'ombra della droga dietro il delitto in pieno centro Ci sarebbero motivazioni personali in un ambiente, legato al traffico di droga, dietro all’che è avvenuto oggi pomeriggio a. Un 37enne, Manuel Di Palo, è statointorno alle 18,10 a colpi di pistola in pieno centro da un conoscente, il 43enne Filippo Giribaldi, conosciuto nell’ambientee nel movimento No vax. L’uomo – dopo avere aperto il fuoco al termine di un alterco provocato da dissidi legati al traffico di droga – si è rifugiato nella Chiesa della Santissima Annunziata del Vastato, confessando il crimine a un sacerdote e domandandogli di chiamare la polizia, che lo ha. Nonostante il pronto intervento del 118, invece, non c’è stato niente da fare per Di Palo,di ...