Omicidio a Genova | ucciso Manuel Di Palo ex militante di CasaPound Arrestato Filippo Giribaldi | portuale no vax

Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola: arrestato il colpevole TGCOM

Sparatoria e un uomo morto in via Polleri, nel centro di Genova. È accaduto alle 18.10, è arrivato il 118, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile. La vittima è un uomo di ...«Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo». Filippo Giribaldi, 43 anni "camallo" della Culmv e figura di spicco tra i portavoce di Libera Piazza associazione ...