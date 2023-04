Omicidio a Genova | spara a un 38enne e si rifugia in chiesa dal sacrestano | “Chiama la polizia | ho ucciso un uomo”

Un giovane di circa 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola a, in Via Polleri, in zona centro, al termine di una lite. Sul posto è intervenuto il personale ...distante dal luogo dell'. '...Un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio in Via Polleri nel quartiere del Carmine nel centro di. L'è avvenuto al termine di una lite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo senza riuscirci. L'autore della sparatoria ha cercato di scappare ...questo pomeriggio ain Via Polleri nei pressi di Piazza Della Nunziata. Dove un uomo di 38 anni è stato ucciso per strada da un colpo di pistola. Preso l'assassino, si tratta di un ...

Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola: arrestato il colpevole TGCOM

Un giovane di circa 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Genova, in Via Polleri, in zona centro, al termine di una lite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a ria ...«Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo». Filippo Giribaldi, 43 anni "camallo" della Culmv e figura di spicco tra i portavoce di Libera Piazza associazione ...