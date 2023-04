Omicidio a Genova | ragazzo di 25 anni ucciso in centro Arrestato un uomo | si era nascosto in chiesa

(Di martedì 25 aprile 2023) Una lite in strada, l'urlo «non farlo», poi un colpo di pistola. Undi circa 25è statonel tardo pomeriggio in via Polleri, nel quartiere del Carmine a...

choc, ragazzo di 25 anni ucciso in centro: l'a colpi di pistola Tiktoker Donato (con mollica o senza), video ai follower dopo l'della mamma Forse suicidio, non escluse altre ...... ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo', sono le parole che l'autore dell'di un 25enne avvenuto questo pomeriggio in via Polleri aha detto al sacrestano della Chiesa della Santissima ...Un ragazzo di circa 25 anni è stato ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio in Via Polleri nel quartiere del Carmine nel centro di. L'è avvenuto al termine di una lite. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo senza riuscirci. L'autore della sparatoria ha cercato di scappare ...

Genova, 25enne ucciso a colpi di pistola: arrestato il colpevole TGCOM

Omicidio in via Polleri, nel centro di Genova, a due passi dalla chiesa della Nunziata: nel pomeriggio un uomo è stato ucciso per strada, colpito da un colpo di pistola… Leggi ...Il fatto è avvenuto in via Polleri, arteria del centrale quartiere del Carmine. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato freddato al termine di una lite ...