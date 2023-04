Omega Moonswatch | ecco la notizia che milioni di appassionati aspettavano

(Di martedì 25 aprile 2023) Questasugli, dopo tanto tempo, è stata finalmente resa pubblica. Cosa aspettavamo con tanta ansia? Esistono diverse tipologie di orologi che varrebbe la pena avere in casa, soprattutto in qualità di accessori veramente utili che tutti noi vorremmo possedere ed in seguito indossare. E fra le stelle nascenti maggiormente gettonate non possiamo non citare Swatch, una società che si occupa di produrli e che, da un po’ di tempo ormai, si sta dimostrando piuttosto competitiva grazie alle sue innumerevoli idee interessanti. Li avete mai visti prima? – Grantennistoscana.itLo possiamo costatare per via di quanto visto il mese scorso, momento in cui ha finalmente presentato la nuova edizione delloin oro Moonshine, nonché variante successiva a quella Moonlight ...

... è dell'anno scorso la collaborazione trae Swatch che ha dato vita a modelli affascinanti molto ricercati. La vendita è andata sold out ed è diventato difficile trovare undella ...Swatch, infatti, forte del lancio del modello(si stima ne siano stati venduti oltre un ... A guidare è sempre per distacco Rolex con il 29,2%, alle cui spalle si piazzanocon 7,7%, ...Questo fenomeno è dovuto al successo di "", una serie Swatch basata sul design della collezioneSpeedmaster. Secondo Nick Hayek, a capo dello Swatch Group, dal lancio nel marzo 2022 ...

Gli orologi fanno impazzire i collezionisti che sono sempre alla ricerca di modelli innovativi e investimenti sorprendenti. Alcuni marchi sono ...Customising your MoonSwatch is just about the hottest thing you can do since actually acquiring your MoonSwatch. Here’s how.