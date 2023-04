Olympiacos | la rabbia dei tifosi | «James frequenta gli Strip Club | Marcelo è in vacanza»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Giorni tesi in casa dell’: dopo l’invasione di campo nel derby con l’AEK il comunicato degli ultras contro dirigenza e calciatori Non sono giorni semplici in casa: dopo la sconfitta nel derby contro l’AEK, con le dichiarazioni del presidente Marinakis contro la federazione e l’invasione di campo dei, con conseguente aggressione all’arbitro Massa, oggi è il turno deidi parlare. A farlo sono gli ultras del gruppo Gate 7, con il seguente comunicato stampa con cui accusano la dirigenza e i calciatori. «Sapevamo in partenza che il contratto di Martins non doveva essere rinnovato e bisognava affidare la squadra a un grande allenatore, che avrebbe dovuto guidarci e costruire una squadra in grado di battere i nostri avversari, il governo e la Federazione. Il presidente ha regalato ...