Nuovo incarico per Di Maio | ricco stipendio per fare cosa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 aprile 2023) Si ha avuto spesso la sensazione che la carriera politica di Luigi Difosse a un passo dal concludersi, e invece no. L’ex ministro risorge ancora una volta con undel tutto inatteso, che sta suscitando non poche polemiche. Una storia, la sua, che meriterebbe un adattamento cinematografico, coinvolgendo magari Pierfrancesco Favino, pronto a calarsi negli abiti di Didopo aver trasformato il proprio volto in Hammamet per raccontare l’ultima fetta di vita di Bettino Craxi. Ma perché in tanti si sono dimostrati così indignati? Il motivo è che Luigi Diè stato indicato come inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. Detta così, è una notizia che suscita un’automatica irritazione in chi avrebbe preferito vederlo in qualsiasi altro ambito, fosse anche televisivo, piuttosto che ancora in ...