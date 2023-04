Nuova notte di sbarchi a Lampedusa | circa 800 persone arrivate sull’isola Hotspot di nuovo al collasso

(Di martedì 25 aprile 2023) Nel giorno in cui aarriva il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, continuano glisenza sosta. Quasi 800hanno messo piedea bordo di20 imbarcazioni partite dalle coste del Nord Africa nellatra lunedì e martedì. Nello specifico, sono dieci i mezzi agganciate dalla Guardia Costiera al largo dell’isola siciliana e sulle quali viaggiavano 316, mentre le altre sono riuscite a raggiungere la costa in autonomia. Numeri che sono in continuità con quelli dellaprecedente, quando ssonoben 28 barche con 1.117 migranti a bordo. Così, l’di contrada Imbriacola è dial, ...

All'alba nel centro di prima accoglienza erano registrate 2698 persone, su una capienza massima di 400. Disposti i trasferimenti. Oggi attesa la visita del ministro Piantedosi ...