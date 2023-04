Non si ferma all’alt e fugge contromano | Fast & Furious sulla Casilina | incidenti e auto a fuoco | arrestato 38enne VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 aprile 2023) Sembrava il set di un film, invece era tutto vero. L’inseguimento a folle velocità, gran parte, in via, a Roma. Con glimobilisti terrorizzati, che cercavano di evitare l’incidente. Che alla fine c’è stato, con tanto di incendio finale. Sono stati momenti davvero concitati, quelli che hanno visto protagonista un uomo di 38 anni di origine straniera. È iniziato tutto intorno alle ore 22:00, quando l’uomo, che si trovava a bordo di un furgoncino Fiat Doblò, non si èto alt intimato da una pattuglia della polizia di Stato. I poliziotti, che si trovavano in via di Acqua Bullicante, a Torpignattara, avevano mostrato la paletta per effettuare un controllo sull’, ma il giovane, invece dirsi, ha accelerato di colpo, rischiando anche di investire gli ...