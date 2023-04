Non potete farlo Platinette | lezione monumentale su governo e Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Mauro Coruzzi c'è. E tornerà pure. Il bene nel male. Ovvero una delle poche canzoni che Mauro non ha citato, via social, nel mese di solitudine ospedaliera seguito all'ictus che l'ha colpito a metà marzo. Per il resto la riflessione è lucida, l'ironia tagliente. Sabato scorso si è fatto addirittura vedere in discreta forma in diretta televisiva su RaiUno. Tutto questo a pochi giorni dal ritorno a casa. Con Mauro che sceglie di aprire il bagaglio di memorie sui suoi trenta giorni più surreali, tra dolore e salvezza, proprio con noi di Libero. Tutti tranquilli, dunque: Mauro Coruzzi non diventerà salutista. Non diventerà buonista e continuerà a dire tutto quello che pensa, anche quando le sue idee resteranno controcorrente.Mauro, lei è un artista ma, abbiamo capito, anche una persona che ha fondato, possiamo dire, la sua intera vita finora su un rincorrersi di ...