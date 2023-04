“Non perché sono gay” | Cristina vota Cecchi Paone e il fidanzato all’Isola dei Famosi | Vladimir interviene – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 25 aprile 2023)Scuccia durante le nomination de L’Isola deiha fatto il nome di Alessandroe Simone Antolini, precisando di non averliti per l’orientamento sessuale e la sua fede. Isola deie il: “Nongay…” Non è assolutamente legato alla mia fede ma anzi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.