“Non è un mostro | ho sbagliato” Calenda fa mea culpa sul divorzio con Renzi

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo ilnon è più tempo di insulti. Non torna il sereno ma è tempo di mea. Almeno per Carloche ieri ha ammesso d'essere andato oltre il consentito nella lite senza ritorno che ha scritto la parola fine sul Terzo Polo. «Non penso che Matteosia un, non l'ho mai pensato altrimenti non avrei fatto un'operazione con lui, penso però che ci sono stati 20 giorni di attacchi continui a cui io non ho risposto se non per questioni politiche. Alla fine è successo che la situazione è degenerata. Quello che voglio spiegare è che io non ho altro interesse se non di farla funzionare, c'era la mia faccia sopra, ci ho lavorato». Questa la spiegazione dei fatti del leader di Azione, ospite di «Start» su SkyTg24. «Ho risposto una volta» agli attacchi, aggiunge ...