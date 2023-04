No! Joe Biden non è stato beccato a parlare con dei fantomatici «amichetti invisibili»

(Di martedì 25 aprile 2023) Joeper lungo tempo vittima di una serie di false notizie nei suoi riguardi, dove lo vedono rivolgersi apersonaggio che sia talmente “fuori di testa” da stringere la mano al nulla. Circola un nuovo video dove il Presidente americano tiene un discorso pubblico per poi girarsi e guardare in alto rivolgendosi, secondo gli utenti, a degli «». Di fatto non è così. Per chi ha fretta L’evento ripreso riguarda la visita di Joepresso la Ulster University di Belfast. Ad un certo puntosi gira e si rivolge verso il pubblico che si trovava nei piani superiori dell’area dove teneva il discorso. Di fatto non si era rivolto ad «» ...

Biden è stato per lungo tempo vittima di una serie di false notizie nei suoi riguardi, dove lo vedono rivolgersi a fantomatici personaggi invisibili o che sia talmente 'fuori di testa' da

