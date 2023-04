Nicolò De Devitiis a Napoli per Le Iene | “Ho lasciato l’auto aperta | ecco il messaggio che ho trovato”

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo i servizi girati insieme a Rita De Crescenzo,De Vitiis è tornato aper Le. L’inviato oggi su TikTok ha raccontato quello che gli è accaduto nel capoluogo campano. Per realizzare un’intervista la iena e il videomaker hannola macchina con dentro computer, telefoni e telecamere. Per fortuna due tecnici dell’ABC (Acqua Bene Comuneazienda speciale) hanno visto tutto e hanno richiusode Le, mettendo così al sicuro tutti gli strumenti.De Vitiis: “Sono sempre più meravigliato da”. “Ragazzi, io sono sempre più meravigliato di questa città, è davvero incredibile. Sono qui a, abbiamo girato un servizio per le ...

