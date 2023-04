NBA | risultati della notte 25 aprile | playoff | Miami e Lakers a un passo dal chiudere la serie Butler ne mette 56

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Nellaitaliana si sono giocate due partite deistagione 2022-2023 di NBA . In campo sono scesi iHeat e I Milwaukee Bucks per primi e, poi i Los Angelese i Memphis Grizzlies. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Crollano i Milwaukee Bucks in casa deiHeat, con i padroni di casa che vincono 119-114 e vanno sul 3-1 nella. Crollano i Bucks che guidano il match per oltre 40 minuti, toccano anche il +15, ma nel finale non riescono a fermare la rimonta degli Heat. E, soprattutto, non riescono a fermare un Jimmyscatenato che chiude la partita con 56 punti segnati e 9 rimbalzi. In casa Milwaukee, invece, non bastano i 36 punti di Brook Lopez, né i 26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi di Giannis ...