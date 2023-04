Nba | Playoff 2023 | il tabellone completo e gli accoppiamenti

(Di martedì 25 aprile 2023) Archiviata la regular season, è finalmente tempo deiNBA, che vedranno sfidarsi sedici squadre a caccia del tanto ambito anello. Occhi puntati ovviamente su Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, prime classificate delle rispettive Conference, senza però sottovalutare tante altre franchigie determinate a stupire. Impossibile non menzionare i Golden State Warriors, campioni in carica e determinati a confermarsi. Di seguito ile gli. I RISULTATI IL CALENDARIO DEIPLAY OFF Primo turno Eastern Conference (1) Milwaukee Bucks vs Miami Heat (8) 1-3 (2) Boston Celtics vs Atlanta Hawks (7) 3-1 (3) Philadelphia 76ers b. Brooklyn Nets (6) 4-0 (4) Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (5) 1-3 Western Conference (1) Denver Nuggets vs Minnesota ...

... che chiude con 56 punti, suo massimo in carriera e record di franchigia nei, ma anche ...in poco più di 30'' e praticamente da solo manda al tappeto la squadra con il miglior record della......dopo aver perso la prima gara di play - in ha dovuto vincere la seconda per qualificarsi ai)... fa sapere l'insiderShams Charania, notizia sicuramente positiva per tutti i tifosi della ...stanno entrando nel vivo, tra partite tiratissime e spettacolari, e non senza qualche sorpresa. Finora soltanto Philadelphia ha chiuso la sua serie (4 - 0) contro Brooklyn, ancora aperti ...

NBA, Jimmy Butler fa la storia: 56 punti, solo in tre meglio di lui ai playoff. VIDEO Sky Sport

Nella notte italiana si sono giocate due partite dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . In campo sono scesi i Miami Heat e I Milwaukee Bucks per primi e, poi i Los Angeles Lakers e i Memphis Gr ...La prestazione di Butler in gara-4 contro Milwaukee va a libri come la quarta migliore di sempre ai playoff nella storia della NBA e trascina Miami sul 3-1, a una sola vittoria dal passaggio del turno ...