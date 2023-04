NBA | Playoff 2023 | i Los Angeles Lakers la spuntano al supplementare | 3-1 Miami su Milwaukee

(Di martedì 25 aprile 2023) Laali Los, impegnati in gara-4 del primo turno deiNBA contro i Memphis Grizzlies. 117-111 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, bravissimi a prendere il comando delle operazioni all’overtime e a rischiare poco in quel frangente, chiudendo a +6 e guadagnando il punto che permette loro di salire 3-1 nella serie, ad un solo punto dall’accesso ai quarti di finale. Per loro, i migliori in campo sono stati Reaves (23 punti) e James (22 punti), mentre a Memphis non sono bastati i 36 punti di uno stratosferico Bane e i 19 messi a segno da Morant. 3-1 è la situazione nella serie anche tra iHeat e iBucks, risultato a sorpresa visto che i Bucks sono i capolisti della Eastern Conference, mentre il ...

... che chiude con 56 punti, suo massimo in carriera e record di franchigia nei, ma anche ...in poco più di 30'' e praticamente da solo manda al tappeto la squadra con il miglior record della......dopo aver perso la prima gara di play - in ha dovuto vincere la seconda per qualificarsi ai)... fa sapere l'insiderShams Charania, notizia sicuramente positiva per tutti i tifosi della ...stanno entrando nel vivo, tra partite tiratissime e spettacolari, e non senza qualche sorpresa. Finora soltanto Philadelphia ha chiuso la sua serie (4 - 0) contro Brooklyn, ancora aperti ...

Nella notte italiana si sono giocate due partite dei playoff della stagione 2022-2023 di NBA . In campo sono scesi i Miami Heat e I Milwaukee Bucks per primi e, poi i Los Angeles Lakers e i Memphis Gr ...La prestazione di Butler in gara-4 contro Milwaukee va a libri come la quarta migliore di sempre ai playoff nella storia della NBA e trascina Miami sul 3-1, a una sola vittoria dal passaggio del turno ...