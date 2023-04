Nathaly Caldonazzo attacca Cecchi Paone in diretta | “Ha urlato contro le autrici”

Isola, Marco Mazzoli e Paolo Noise contro: 'Litiga solo per le telecamere'Il duo radiofonico oltre ad essere stremamente simpatico è anche strategico, e senza peli sulla lingua ha smascherato i teatrini, secondo loro, messi in scena da. Isola,...... dalle reazioni dopo la pesante lite avvenuta in settimana tra Alessandro Cecchi Paone e, fino alla tenera sorpresa a Fabio Ricci dei Jalisse (che ha visto in collegamento la ...

Isola, Nathaly Caldonazzo furiosa accusa Cecchi Paone: «Odia le donne, ho visto quello che ha fatto» leggo.it

Le parole della Scuccia sono le parole di una ex suora: Cristina non ha bisogno di queste giustificazioni per il suo percorso all'Isola dei famosi 2023 ...Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, a L'Isola dei Famosi 2023 ha nominato Alessandro e Simone. Poi ha fatto una precisazione.