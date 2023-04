Napoli-Salernitana | Manfredi e la festa scudetto | «Valutare spostamento derby o apertura stadio»

...00 Lecce 1 Fine 2Sabato 15 Aprile 2023 - 18:000 Fine 0 Verona Domenica 23 Aprile 2023 - 20:45 Juventus 0 Fine 1Sabato 29 Aprile 2023 - 15:00PreMatch...Domenica prossima ilpotrebbe conquistare ufficialmente il terzo scudetto della sua storia, se vincerà in casa al Maradona contro lae contestualmente l'Inter batterà la Lazio. In teoria però il match ...Due giorni di riposo in cui molti ne hanno approfittato anche per viaggiare in Europa, Ma da domani riecco ilal lavoro a Castel Volturno, con il ritorno anche di Luciano Spalletti che in queste ore ne ha approfittato per tornare a casa a Milano. Rush finale in vista dello scudetto che potrebbe ...

Napoli-Salernitana non verrà spostata: niente contemporaneità con Inter-Lazio - Sportmediaset Sport Mediaset

Settimana cruciale per lo scudetto, chiesta la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica: le ultime dalla Lega calcio Il Napoli è ormai vicinissimo allo scudetto, che potrebbe… Legg ...Il rinvio della gara in programma sabato consentirebbe di giocare in contemporanea con Inter-Lazio. Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba: "La decisione spetta comunque alla Lega di serie A" ...