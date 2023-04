Napoli-Salernitana | la Prefettura spinge per il rinvio a domenica del match

(Di martedì 25 aprile 2023) Un assist per ildiarriva dalladel capoluogo campano. Oggi si è tenuta la riunione e, come riporta l’Ansa, i partecipanti al tavolo si sono dichiarati favorevoli a chiedere alla Lega Calcio lo spostamento delcontro i granata da sabato a, giornata in cui si gioca Inter-Lazio. Se infatti ilbattesse lae la squadra di Sarri non vincesse a Milano, il titolo sarebbe matematicamente vinto dal club azzurro con sei giornate di anticipo. Oltre al prefetto Claudio Palomba, alla riunione hanno partecipato anche il sindaco diGaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano e, in collegamento, il presidente delAurelio De Laurentiis. Si ...

La partita, attualmente in calendario alle 15 di sabato, potrebbe assegnare il titolo alla squadra di Spalletti, in caso di successo, qualora la Lazio, seconda in classifica, dovesse perdere o ...Da ilnapolista.it de laurentiis De Laurentiis in forcing per spostarea domenica. Ieri alcuni consiglieri del Comune dihanno avanzato la richiesta di spostarea domenica a ora di pranzo, in contemporanea con Inter - ...... riunito oggi in prefettura, parta la richiesta alla Lega Serie A di posticipare, partita in programma sabato 29 aprile alle 15 allo stadio Maradona, per farla disputare in ...

Napoli-Salernitana: il Comune chiede il rinvio a domenica La Gazzetta dello Sport

