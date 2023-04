Napoli-Salernitana di domenica o maxischermo al Maradona? Parlano prefetto e Sindaco Manfredi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 aprile 2023) Manca ormai solo l’ultimissimo sforzo, le ultime vittorie e poipotrà finalmente festeggiare la vittoria dello scudetto a distanza di 33 anni dall’ultima volta. Per l’aritmetica bastano soltanto 5 punti, ma il match point potrebbe arrivare già in questo weekend: in caso di vittoria degli azzurri contro lae di non vittoria della Lazio a Milano contro l’Inter, la squadra di Spalletti diventerebbe campione d’Italia con sei giornate di anticipo. In questo caso, però, la vittoria matematica non arriverebbe sul campo: infatti,si giocherà sabato 29 aprile alle ore 15, mentre invece Inter-Lazio è in programmaalle ore 12:30. Ma il Comune die il presidente Aurelio De Laurentiis si stanno muovendo per chiedere alle Lega di spostare ...