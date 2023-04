Napoli-Salernitana | Adl ed Autorità Locali favorevoli al rinvio

(Di martedì 25 aprile 2023) (Articolo a cura di Carmine Amarante) Arrivano aggiornamenti dell'ultim'ora dalla prefettura di. Dove si è svolta la riunione per chiedere di posticipare, da Sabato a Domenica prossima, la gara tra. Come riporta Sport Mediaset, i presenti al tavolo, tra cui il Prefetto Palomba, il Sindaco Manfredi, il Questore Giuliano e De Laurentis, in collegamento, si sono dimostratial. Domani si preannuncia una giornata decisiva, al riguardo. A cura di Carmine Amarante

Il campionato non sarà ancora finito, eppure ilpotrebbe festeggiare già nel weekend che verrà. Sempre a patto che sabato vinca il derby contro lae che la Lazio non abbia la ...... solo nel caso in cui la Lega Calcio posticipi a Domenica 30 Aprile la gara di campionato serie A tra, aperto il settore ospiti Ad oggi il, in attesa di un eventuale spostamento della Lega, sarà impegnato sabato alle 15 al Maradona contro la. Da giorni l'...

Maradona sold out per Napoli-Salernitana: i tifosi azzurri chiedono di aprire il settore ospiti Tutto Napoli

Settimana cruciale per lo scudetto, chiesta la contemporaneità di Napoli-Salernitana e Inter-Lazio domenica: le ultime dalla Lega calcio ...Serie A, il prossimo weekend potrebbe essere già decisivo per il Napoli: le parole di uno dei tifosi azzurri più appassionati di sempre.