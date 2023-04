Napoli | per il derby contro la Salernitana recuperati Politano e Simeone

(Di martedì 25 aprile 2023) Il quotidiano "Il Mattino", parla dei recuperi diper la sfidala, ecco cosa si legge: "Spalletti dovrebbe riavere nuovamente a disposizione per ilsiache. Entrambi dunque sono pronti per tornare nuovamente tra i titolari. Non ci sarà sicuramente Mario Rui che potrebbe invece recuperare per il match del 7 maggiola Fiorentina".

'Bellissimo oh, siete riusciti a vincere uno scudetto '. Mittente Massimiliano Allegri . Destinatario la panchina del. Data affrancamento del messaggio -niente in codice - domenica 23 aprile. Luogo Allianz Stadium, Torino. Parole uscite dalla bocca dell'allenatore della Juventus nel concitatissimo finale ...Autori del gesto alcuni attivisti che hanno partecipato questa mattina alla manifestazione '... è stato fatto 'a imperitura memoria del sangue che i migranti versanoarrivare sulle nostre ...Mia sorella ha fatto di tutto e di piùpoterlo aiutare ma era il figlio che non voleva vedere ... "Passava a prendere il treno - ha concluso - perché lui andava a Lucca, a Pisa, a, cioè lo ...

Scudetto Napoli, l'idea per la festa: «Tutti sul Vesuvio con i fumogeni tricolore» ilmattino.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Da qualche giorno a Napoli non si parla d’altro: gli azzurri sono ormai vicini allo scudetto e l’intera città freme per il ritorno del tricolore, dopo 33 anni di digiuno.