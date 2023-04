Napoli | il bidello sospeso per aver baciato sulle labbra una ragazzina a scuola

(Di martedì 25 aprile 2023) Undi Saviano in provincia diè statodal lavoro perunaminorenne. Il collaboratore scolastico è stato oggetto di una misura cautelare interdittiva da parte del Tribunale di Nola. I carabinieri l’hanno eseguita. L’uomo ha sessant’anni e lavora in un istituto comprensivo della cittadina a Nord di. Deve rispondere di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre della vittima, e hanno mostrato che l’uomo lo scorso 15 febbraio, nei locali della, ha bloccato unae l’ha costretta a ricevere un bacio. La misura cautelare ...

Undi Saviano in provincia diè stato sospeso dal lavoro per aver baciato sulle labbra una ragazzina minorenne. Il collaboratore scolastico è stato oggetto di una misura cautelare ...Al liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia , in provincia di, la professoressa Lucia Celotta è stata aggredita al termine di una sua lezione di inglese ... c'era anche il...'Al piano c'era il, certo. Ha visto ma è rimasto fermo. Nessuno mi ha aiutato'. Da sola in ospedale Anche in ospedale l'insegnante è andata da sola. 'Non dico la solidarietà, ma nemmeno la ...

Napoli, il bidello sospeso per aver baciato sulle labbra una ... Open

Saviano, bidello nei guai: avrebbe violentato una ragazzina a scuola. Scatta la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio ...A Saviano i militari della locale stazione hanno eseguito una misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della local ...