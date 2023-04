Napoli | Ferlaino | «Spalletti provocato da Allegri | è straordinario»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole di Corrado, storico ex presidente del, sulla stagione della squadra azzurra eCorrado, storico ex presidente del, ha parlato a Il Mattino del confronto con la Juve di. PAROLE – «Mi sembra che sia tutto a posto, non dovrebbe esservi alcun dubbio sulla sua permanenza a. Ma non spetta a me decidere.è statoanche nel confronto con, che lo avevaa gennaio prima della partita persa aed era poi fuggito negli spogliatoi».