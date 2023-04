Napoli | Ferlaino | “La società ha dimostrato coraggio e competenza | la squadra è meravigliosa”

(Di martedì 25 aprile 2023) Corrado, il Presidente delai tempi dei precedenti due scudetti partenopei, ha così parlato nel corso di un’intervista al ‘Corriere dello Sport’. “Sono giorni speciali, mi riportano indietro, mi fanno rivivere quelle sensazioni – ha dichiarato l’ex patron azzurro -. Ho la fortuna di vivere in una casa panoramica e domenica sera, subito dopo la fine della partita, ho potuto godermi lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che è partito immediatamente, perché non avrebbe avuto senso aspettare. Era già fatta, ne eravamo convinti, un vantaggio clamorosamente incolmabile. Ma vincere a Torino con la Juve riempie. E io sono stato travolto dalla felicità”. “Ilstravince il campionato e dimostra di avere– ha spiegato–, ma il messaggio che ...

