Napoli e lo scudetto | in Borgo Orefici è già spuntato il murales

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rendere ancora più speciale la conquista delloper i tifosi del. Il presidente del club partenopeo spinge per spostare la gara trae Salernitana a domenica 30 aprile, in contemporanea con Inter - Lazio , partita dal cui ...L'ex presidente delCorrado Ferlaino , parla a Il Mattino e al Corriere dello sport e racconta la sua emozione per il terzoazzurro Spalletti che Ferlaino definisce un Padreterno .Loè vicinissimo, potrebbe essere davvero questione di giorni.non sta più nella pelle e lo ha dimostrato a Capodichino, accogliendo la squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta di ...

Intervenuto ai microfoni della "Gazzetta dello Sport" , Fabio Cannavaro ha analizzato la stagione del Napoli , club a cui è da sempre legato. "Scudetto Questo titolo è tutta un'altra storia rispetto ...La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con ...