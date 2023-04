Napoli | dimentica la macchina aperta | due netturbini gli lasciano un biglietto | «Ti abbiamo salvato!»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) «Ragazzi, io sono sempre più meravigliato di questa città, è incredibile». A parlare è la Iena Nicolò De Devitiis, che ha raccontato sui social la vicenda che gli è capitata a. Era nel capoluogo campano per girare un servizio: «Quando è uscita la persona che dovevamo incontrare, al volo ci siamo fiondati in mezzo alla strada per fargli delle domande. Scendendo di corsa ho chiuso male la portiera della mia. Dall’altro lato è uscito il videomaker, che ha chiuso la sua portiera ma non ha visto che dal mio lato era». Una disattenzione, racconta Il Mattino che avrebbe potuto costargli molto cara, considerando che «Durante l’intervista ci siamo allontanati. Avevo lasciato l’autocon dentro telecamere, computer, tutto…». Se non fosse che due angeli custodi hanno deciso di intervenire: si tratta ...