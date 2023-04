Napoli | ancora elogi da Guardiola | “Sono rimasto impressionato per come hanno giocato quest’anno”

(Di martedì 25 aprile 2023) L’allenatore del Manchester City, Pep Guadiola, hauna voltaato la squadra di Luciano Spalletti. Il mister èdagli azzurri e ha deciso di zittire in questo modo tutti coloro che inventano scuse inutili in merito alla vittoria del campionato di Serie A: “Adesso si deve dire che ilè una L'articolo

Pasquale Castagno è un ricercatore dell'Università Parthenope di, è un oceanografo e, con la ... in cui si lanciauna volta l'allarme per lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento ...... One S, One X, Series X, Series S) o,, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google ...- PRONOSTICI Venerdì 28aprile 18.30 Lecce - Udinese 20.45 Spezia - Monza Sabato 29 aprile 15.00-...una volta, dunque, si chiede giustizia attraverso atti di teppismo'. Così, in una nota, il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione ...

Il Napoli batte ancora la Juve, ora lo scudetto è a un passo: decide ... Fanpage.it

Trecentocinquanta eventi e centinaia di ospiti attesi dal 28 aprile al 1 maggio. Arrivano le Fate del Winx Club e i protagonisti della serie tv Mare Fuori ...La partita tra il Napoli e la Salernitana è programmata per sabato 19 aprile alle 15.00 e, in caso di vittoria, i partenopei non potrebbero ancora levarsi lo sfizio di laurearsi ...