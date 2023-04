Napoli | 19enne trovato morto in auto per colpo arma fuoco | indagini

(Di martedì 25 aprile 2023), 25 apr. - (Adnkronos) - Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni è statoall'interno di un'nella zona industriale di Caivano, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del giovane per undidaal torace. Nell'è stata trovata una pistola di piccole dimensioni con tre cartucce all'interno del caricatore e un bossolo. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi e il pm ha disposto il sequestro della salma. Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza che aiuteranno nella ricostruzione dell'accaduto.

Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni, con un colpo d'arma da fuoco al torace, è stato trovato dalla Polizia di Stato, in un'automobile ferma in ...