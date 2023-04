Musica partigiana | tre canti per il 25 aprile oltre a Bella Ciao da intonare con il cuore

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 aprile 2023) Chi canta con voce ele musiche della Resistenza tramanda la storia di un Paese, di una intera generazione che, antifascisti o meno, ci riguarda. Tutti e tutte. Il sangue versato, la giovinezza perduta, le montagne, i sentieri nascosti, le scelte di quelli che hanno preso una posizione. È la storia di chi cercò “la libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito”, come quella narrata da “I ribelli della montagna”, canto partigiano di origine ligure conosciuto anche come “Dalle belle città”. “Siamo i ribelli della montagna, Viviam di stenti e di patimenti, Ma quella fede che ci accompagna Sarà la legge dell’avvenir”, recita il ritornello. Il brano divenne l’inno della III Brigata d’assalto garibaldina in Liguria che venne quasi completamente distrutta il 61944 ed è oggi uno dei pochissimipartigiani ...