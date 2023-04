(Di martedì 25 aprile 2023) Il suo portavoce Ken Sunshine ha detto al New York Times che la causa della morte è stata insufficienza cardiaca.

Il suo portavoce Ken Sunshine ha detto al New York Times che la causa della morte è stata insufficienza cardiaca.... le vie del centro cittadino di Luino, accompagnati da bandiere tricolore e dai brani della...associazioni d'arma e alla Banda di Luino che proprio in questi giorni è stata colpita da un...nel mondo della televisione ad Agrigento : è morto la scorsa notte Gianni Braccieri , una ...il figlio Gianluca che ha ereditato dal padre la passione per il mondo della televisione e della

Musica in lutto, morto Harry Belafonte TGCOM

Con il suo album Calypso, fu il primo di un artista a vendere più di un milione di copie Belafonte è morto nella sua casa dell'Upper West Side di Manhattan. Aveva 96 anni. Nato a Harlem da genitori gi ...Harry Belafonte, il famoso "re del Calypso" che ha preso d'assalto le classifiche pop e infranto le barriere razziali nel 1950 con il suo marchio altamente personale di musica folk, e negli ani è stat ...