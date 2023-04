Musica | il tenore Giuseppe Gambi riabbraccia la sua Napoli prima di partire per la tournée americana

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo il successo del concerto tenutosi al Teatro Italia, a Roma, lo scorso mese ilritorna adopo un lungo periodo di assenza e presenta al Teatro Troisi un concerto – omaggio alla canzone napoletana ed ai suoi artisti più significativi che si svolgerà mercoledì 26 aprile alle ore 20:30 (organizzazione a cura della Deger eventi). Non mancheranno parentesi con brani internazionali e romanze di opere che l’artista napoletano interpreterà durante la prossima stagione nei più importanti teatri in Italia.sarà protagonista anche di unain Usa, Canada e Sud America organizzata dal suo manager Adriano Aragozzini, noto produttore e agente internazionale. Sotto la guida di Aragozzini,si è esibito in ...

