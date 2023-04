Mourinho lascia la sua casa a Roma

(Di martedì 25 aprile 2023) Trasloco in vista per il tecnico dellaJosè. Come riporta Il Foglio, il tecnico portoghese ha deciso dire la...

Per i giallorossi è un brutto stop senza dubbio, ma cheovviamente ancora tutto aperto. ...(LaPresse) - calciomercato.itMa non c'è tempo per piangersi addosso, perché sabato alle 18 gli ...Nelle ultime settimane era uscita la notizia cheavesse deciso di lasciare la casa a Roma . Lo Special One non abiterà più nel noto quartiere Parioli, ma i tifosi possono dormire sereni. Infatti secondo quanto riprotato da Il Foglio la ...ROMA - Trasloco in vista per il tecnico della Roma Josè. Da settimane la notizia rimbalza nelle agenzie immobiliari di Roma Nord, e negli ultimi giorni sono anche arrivate delle conferme più o meno ufficiali. Come riporta un articolo odierno de Il ...

Il retroscena: Mourinho lascia la casa di Aquilani, ma c'è un motivo Corriere dello Sport

Rispondendo ad una domanda sulla difesa a 4, il tecnico della Roma José Mourinho ha divagato andando a parlare anche degli obiettivi stagionali della sua squadra: "Si lavora, ...La foto con il dito medio e una frase in inglese che non ammette repliche: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti l'AS Roma". Bufera social su De ...