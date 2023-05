Mourinho a giugno lascia i Parioli Fuga da Roma? Il club | Nessun nesso

(Di martedì 25 aprile 2023) Mou. Per avvicinarsi (casa e chiesa) a Trigoria? O per staccarsi dalla Capitale, e quindi dai giallorossi, nonostante il contratto triennale lo inchiodi qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

E nella lista dei candidati dell'area tecnica del PSG figura anche Josè, che non ha ancora rinnovato l'accordo in scadenza nel2024 con la Roma. Panchina Roma, nubi su: il ......in scadenza acon il Lione potrebbe finire in Italia. L'algerino naturalizzato francese dovrà scegliere se accasarsi alla Roma , al Milan o al Napoli , e i giallorossi disembrano in ...Per l'Ad le porte sono aperte da tempo al rinnovo oltre il prossimo 30e spinge per la firma:...facendo bene - le parole del tecnico da Monzello alla vigilia del match contro la Roma di...

4 maggio 2021, José Mourinho diventa il nuovo allenatore della Roma dei Friedkin TUTTO mercato WEB

Restano delle ombre sul futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma: una big europea in pressing sullo 'Special One' ...La Roma non va oltre al pareggio a Monza, ma gli uomini di Mourinho detengono il primato in una particolare classifica ...