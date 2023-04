MotoGP | Enea Bastianini gira a Misano | ora è pronto per volare a Jerez e ottenere il “via libera”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023)incrocia le dita. Il pilota romagnolo, infatti, potrebbe fare il suo ritorno in occasione del Gran Premio di Spagna di questo fine settimana, quarto appuntamento del Mondiale di2023. Si correrà sul tracciato dide la Frontera e, dopo due weekend di stop, potremmo finalmente vedere il gradito ritorno del portacolori del team Ducati Pramac. Il pilota soprannominato “Bestia”, sostanzialmente, non ha ancora dato il via alla sua annata, dato che è stato speronato da Luca Marini nelle primissime fasi della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, round d’esordio del campionato, con conseguente lesione alla spalla. Da quel momento lo stop, durante il quale si è deciso di non passare all’intervento chirurgico, optando per un recupero conservativo. Dopo un primo tentativo di rientro, ritenuto ...